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    HaberlerEge Haberleri ‘Aydınlık ve özgürlüktür’
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    02.11.2020 - 07:00 |

    ‘Aydınlık ve özgürlüktür’

    34’ü kadın, 100 derneğin oluşturduğu İzmir Konfederasyonu’nun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinin konuğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, akademisyen-yazar Dr. Hakan Tartan oldu.

    ‘Aydınlık ve özgürlüktür’

    34’ü kadın, 100 derneğin oluşturduğu İzmir Konfederasyonu’nun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinin konuğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, akademisyen-yazar Dr. Hakan Tartan oldu. Cumhuriyet’in en büyük bayram olduğunu belirten Tartan, “Cumhuriyet aydınlıktır, erdemdir, özgürlüktür, kadındır, çocuktur, gençliktir” dedi.

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