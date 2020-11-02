‘Aydınlık ve özgürlüktür’

34’ü kadın, 100 derneğin oluşturduğu İzmir Konfederasyonu’nun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinin konuğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, akademisyen-yazar Dr. Hakan Tartan oldu. Cumhuriyet’in en büyük bayram olduğunu belirten Tartan, “Cumhuriyet aydınlıktır, erdemdir, özgürlüktür, kadındır, çocuktur, gençliktir” dedi.