Aynı sahnede

Geçmişte “Seninle Bir Dakika” adlı şarkısıyla, ülkemizi Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil eden Semiha Yankı, normalleşme süreci ile birlikte ilk konserini işadamı Serhan Yüce’nin sahibi olduğu Çeşme sahilindeki Medellin adlı işletmede verdi. 1991 yılında Hadi Yine İyisin adlı şarkısıyla pop müzik alanında yeni bir dönemin öncüsü olan Tayfun Duygulu ile birlikte sahne alan sanatçıya kendisi gibi Çeşme’ye yerleşen Türk Sineması’nın unutulmaz ismi Salih Güney’den de destek geldi. Yankı, “İyi ki Çeşme’ye yerleşmişim. Çok güzel günler yaşıyorum” diye konuştu.