BİST110.9400.00EURO7.70-0.04USD6.84-0.03ALTIN380.220.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Aynı sahnede
    ABONE OL
    17.06.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR

    Aynı sahnede

    Geçmişte “Seninle Bir Dakika” adlı şarkısıyla, ülkemizi Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil eden Semiha Yankı, normalleşme süreci ile birlikte ilk konserini işadamı Serhan Yüce’nin sahibi olduğu Çeşme sahilindeki Medellin adlı işletmede verdi.

    Aynı sahnede

    Geçmişte “Seninle Bir Dakika” adlı şarkısıyla, ülkemizi Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil eden Semiha Yankı, normalleşme süreci ile birlikte ilk konserini işadamı Serhan Yüce’nin sahibi olduğu Çeşme sahilindeki Medellin adlı işletmede verdi. 1991 yılında Hadi Yine İyisin adlı şarkısıyla pop müzik alanında yeni bir dönemin öncüsü olan Tayfun Duygulu ile birlikte sahne alan sanatçıya kendisi gibi Çeşme’ye yerleşen Türk Sineması’nın unutulmaz ismi Salih Güney’den de destek geldi. Yankı, “İyi ki Çeşme’ye yerleşmişim. Çok güzel günler yaşıyorum” diye konuştu.

    Aynı sahnede

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Düğün ve nikâhlara korona ayarı: Oyun, dans, halay yok

    Düğün ve nikâhlara korona ayarı: Oyun, dans, halay yok

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

    İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

    İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

    Adliyeler virüs dinlemedi

    Adliyeler virüs dinlemedi

    Sıradaki Haber