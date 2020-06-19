Ayvalık turizminde gastronomi dönüşümü

Ayvalık Belediyesi, ilçe turizminde ‘Model Ayvalık’ ile dönüşüm başlatıyor. Projenin tanıtımını yapan Başkan Mesut Ergin, geniş katılımlı bir çalıştay da düzenleyip herkesin fikrini alacaklarını belirtti. Uluslararası medya kuruluşları ve seyahat acentalarının işbirliğiyle Ayvalık’ı sağlıklı yaşam, tarih, sanat ve lezzet diyarına dönüştüreceklerini dile getiren Ergin, şöyle konuştu:



Çocuklara özel etkinlik



“Değişen dünyanın beklentilerine “Model Ayvalık” ile yanıt vereceğiz. Ayvalık, projenin anayasası olan katılımcı, geliştirici ve koruyucu bir çizgide yaşamın tüm zenginliklerini ve renklerini, sayıları her yıl büyüyen ziyaretçilerine sunacak. Hali hazırda Türkiye’nin en önemli gastronomi duraklarından olan zeytinyağlarıyla ünlü ilçemizde, korona ile tüm dünyanın birinci gündemi olan sağlıklı yaşamın altyapısı beslenmeyi projenin en güçlü ayağı yapacağız. Uluslararası Gourmet Destinasyonlar Derneği ile özellikle kültür, sanat ve yemek için seyahat eden varlıklı konuklara yönelik “Antiqueroutes&Gourmetline” kapsamında önemli etkinlikler düzenleyeceğiz. Çok ses getireceğini düşündüğümüz ilk Gourmetkids buluşmasını da yakında Ayvalık’ta başlatıyoruz.”



Çalışmaların koordinasyonundan sorumlu Uluslararası Gurme Destinasyonları Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Baraner de, “Ayvalık, Avrupa’nın aradığı her şeyi bulabildiği bir adres olacak” dedi. Ayvalık üzerine çok sayıda araştırması ve eseri bulunan Prof. Dr. Ayhan Gökdeniz ise UNESCO’nun geçici dünya mirası listesinde yer alan Ayvalık’ın tam listeye girebilmesi için çalıştıklarını, Ayvalık’ın tüm kriterleri karşıladığını ve bunu hakkettiğini belirtti.