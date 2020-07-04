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    04.07.2020 - 00:04 |

    Baba-kız hayat kurtardı

    Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Osman Nuri Dilek intern doktor kızıyla birlikte başarılı bir tümör ameliyatı gerçekleştirdi

    Baba-kız hayat kurtardı

    İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi bölümünde görev yapan Prof. Dr. Osman Nuri Dilek, intern doktor olan kızı Hatice Feyza Dilek ile aynı ameliyata girdi. Başarılı geçen bir tümör ameliyatının ardından, Dilek ve kızı hem meslektaş olmanın hem de birlikte çalışmanın gururunu yaşadı. Hastanın karnından 20 santimetrelik bir kitlenin çıkarıldığını belirten Prof. Dr. Dilek, “Çıkarmazsak hastanın hayatını tehdit ediyordu. Kızım da ameliyata girmek istedi. Asistanlarımız, uzmanlarımız ve kızımla birlikte ameliyata girdik. Biraz ağır ve uzun bir ameliyattı. Ama hastamızın daha önce çıkarılamayan kitlesini çıkardık ve taburcu ettik. Kızımla birlikte girmek benim için ayrı bir mutluluktu” dedi.

    İlk dikişi atmayı öğretti

    Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Hatice Feyza Dilek (23) de, “Ben cerrahiye babamdan dolayı ilgi duyuyorum. Elimi kullanmayı seviyorum, bu yüzden cerrahinin bana uygun olduğunu düşünüyorum. Ameliyatlara girmek de çok yararlı oluyor. 3 boyutlu düşünmemi geliştiriyor, anatomiyi daha iyi öğreniyorum. Babamla ameliyata girmeyi seviyorum. O vaka çok ilginçti, kitle çok büyüktü. Bana ilk dikiş atmayı babam öğretti. Cerrahi dikişin nasıl bağlanacağını, nasıl düğüm atılacağını öğretti. Klinik bir branş olduğu için hastayla iletişim çok önemli. Babamı gözlemleyerek onu da öğreniyorum” diye konuştu.

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