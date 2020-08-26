Bacağına giren kurşunu hissetmedi

Menemen’in önceki Belediye Başkanı CHP’li Tahir Şahin silahlı saldırıya uğradı. Olay, saat 21.15 sıralarında Yeni Foça sahilinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre Şahin restoranda yemek yediği sırada, kimliği henüz öğrenilemeyen ve yüzü maskeli olduğu ileri sürülen bir kişi, belinden çıkarttığı tabanca ile ateş açtıktan sonra yaşanan panik ortamından yararlanıp yaya olarak kaçtı. Ayağından vurulan Şahin, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kurşunun bacağına saplandığını hissetmediğini söyleyen Şahin’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şahin olay anına ilişkin ilk ifadesinde şahsı tanımadığını, kişinin 17-18 yaşlarında birisi olduğunu tahmin ettiğini, siyah maske taktığı ve üzerinde mavi elbise olduğunu gördüğünü anlattı.