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    HaberlerEge Haberleri Bağımsızlığa atılan en büyük adım
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    19.05.2020 - 07:00 |

    Bağımsızlığa atılan en büyük adım

    CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, 19 Mayıs 1919’un, Türkiye’nin başlangıç tarihi, emperyalizme bir meydan okuma; demokrasiye, özgürlüğe, bağımsızlığa ve cumhuriyete atılan en büyük adım olduğunu dile getirdi.

    Bağımsızlığa atılan en büyük adım

    19 Mayıs’ın Türkiye tarihi için bir kırılma anı ve hala yolumuzu aydınlattığını ifade eden Sındır, “Gençliğe atfedilmiş olması, geleceğimiz ve güvencemiz olan yeni nesillere inancın en büyük göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti, ona sahip çıkan gençlerle ilelebet payidar kalacaktır” dedi.

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