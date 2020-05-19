19.05.2020 - 07:00 |
Bağımsızlığa atılan en büyük adım
CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, 19 Mayıs 1919’un, Türkiye’nin başlangıç tarihi, emperyalizme bir meydan okuma; demokrasiye, özgürlüğe, bağımsızlığa ve cumhuriyete atılan en büyük adım olduğunu dile getirdi.
19 Mayıs’ın Türkiye tarihi için bir kırılma anı ve hala yolumuzu aydınlattığını ifade eden Sındır, “Gençliğe atfedilmiş olması, geleceğimiz ve güvencemiz olan yeni nesillere inancın en büyük göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti, ona sahip çıkan gençlerle ilelebet payidar kalacaktır” dedi.
İftar saati evinin balkonunda Ebabil kuşu bulduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi evinin balkon camında, iftar saatinde Ebabil kuşu buldu.