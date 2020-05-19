Bağımsızlığa atılan en büyük adım

19 Mayıs’ın Türkiye tarihi için bir kırılma anı ve hala yolumuzu aydınlattığını ifade eden Sındır, “Gençliğe atfedilmiş olması, geleceğimiz ve güvencemiz olan yeni nesillere inancın en büyük göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti, ona sahip çıkan gençlerle ilelebet payidar kalacaktır” dedi.