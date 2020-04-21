Bağış kampanyasına 402 bin lira

Burhaniye Belediyesi tarafından başlatılan ve Ali Kemal Deveciler’in başkanlık maaşını bağışlayıp öncü olduğu, kaymakamlıktan izinli kampanyada, iki haftada toplanan nakdi bağış 402 bin 670 lira oldu. Duyarlılığın ve dayanışmanın en güzel örneğini tüm ülkeye gösterdiklerini belirten Başkan Deveciler, “Bağış kampanyamız virüsten dolayı mağdur olan vatandaşın yaralarını bir nebze de olsa saracak. Kampanya devam ediyor. Bağışçılara teşekkür ediyorum” dedi.