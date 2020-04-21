21.04.2020 - 07:00 |
Bağış kampanyasına 402 bin lira
Burhaniye Belediyesi tarafından başlatılan ve Ali Kemal Deveciler’in başkanlık maaşını bağışlayıp öncü olduğu, kaymakamlıktan izinli kampanyada, iki haftada toplanan nakdi bağış 402 bin 670 lira oldu.
Burhaniye Belediyesi tarafından başlatılan ve Ali Kemal Deveciler’in başkanlık maaşını bağışlayıp öncü olduğu, kaymakamlıktan izinli kampanyada, iki haftada toplanan nakdi bağış 402 bin 670 lira oldu. Duyarlılığın ve dayanışmanın en güzel örneğini tüm ülkeye gösterdiklerini belirten Başkan Deveciler, “Bağış kampanyamız virüsten dolayı mağdur olan vatandaşın yaralarını bir nebze de olsa saracak. Kampanya devam ediyor. Bağışçılara teşekkür ediyorum” dedi.
Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.