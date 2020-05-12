Bağlamasına kavuştu

Çiğli Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşın çalarken tellerini kopardığı bağlamasını tamir ettirdi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Vefa Destek ekibi, Ataşehir Mahallesi’nde ikamet eden Remzi Keçeci’nin (66) telleri kopan bağlamayı verilen adresten aldı, yaptırdıktan sonra eve teslim etti. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Remzi Amcamızın sorununa çözüm bulmak izi de mutlu etti” dedi.