BİST97.7920.00EURO7.64-0.10USD7.06-0.07ALTIN386.29-0.45
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bağlamasına kavuştu
    ABONE OL
    12.05.2020 - 07:00 |

    Bağlamasına kavuştu

    Çiğli Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşın çalarken tellerini kopardığı bağlamasını tamir ettirdi.

    Bağlamasına kavuştu

    Çiğli Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşın çalarken tellerini kopardığı bağlamasını tamir ettirdi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Vefa Destek ekibi, Ataşehir Mahallesi’nde ikamet eden Remzi Keçeci’nin (66) telleri kopan bağlamayı verilen adresten aldı, yaptırdıktan sonra eve teslim etti. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Remzi Amcamızın sorununa çözüm bulmak izi de mutlu etti” dedi.

    Silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralıDiyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, aralarında kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    Corona virüsten sıkıldı, salatalık ve havuçtan piyano yaptıEskişehir'de corona virüs sürecinde yaşından dolayı sokağa çıkamayan 7 yaşındaki Ege Yılmaz, bilgisayar programı ve çeşitli teknolojik aletler kullanarak, tuşları havuç ve salatalıklardan oluşan piyano düzeneği tasarladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Taburcu olanlar bizi mutlu ediyor’

    ‘Taburcu olanlar bizi mutlu ediyor’

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

    Bu yaz denize girilebilecek mi?

    Bu yaz denize girilebilecek mi?

    YÖK’ten sınav yerine proje kararı

    YÖK’ten sınav yerine proje kararı

    Sıradaki Haber