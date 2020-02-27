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    HaberlerEge Haberleri Bahar şenliği geliyor
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    27.02.2020 - 00:02 |

    Bahar şenliği geliyor

    Kuşadası Belediye Başkanı Günel’in Mobil Ofis aracıyla kentin farklı noktalarına yaptığı ziyaretlerin son durağı ADÜ Turizm Fakültesi oldu

    Bahar şenliği geliyor

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir araya geldi. İlk olarak ADÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aziz Bostan ve öğretim görevlileriyle bir araya gelen Başkan Günel, kampüs içinde çevre düzenlemesi ihtiyacı olan alanları dolaştı.

    Güvenlik sorunu

    Ardından öğrencilerle bir araya gelen Günel, sorun ve önerileri dinledi; gençlerle ortak projeler üretmek istediklerini belirtti.

    Kampüs ve çevresinde yaşanan güvenlik problemlerini ortadan kaldırmak için ilgili kurumlarla görüşeceklerini ifade eden Başkan Günel, “Biz Kuşadası’nın bir öğrenci kenti olmasını istiyoruz. Bu konuyla ilgili Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü ile görüşmeler gerçekleştiriyoruz” dedi. Turizm Fakültesi öğrencilerinin talebi üzerine bu yıl bir bahar şenliği düzenleyeceklerini vurgulayan Başkan Ömer Günel, “Gençleri mutlu etmek bizim en önemli görevlerimizden biri. Bu yıl nisan ayında sizler için bir bahar şenliği düzenleyeceğiz. Şenliğin tüm masraflarını biz üstleneceğiz” diye konuştu.

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