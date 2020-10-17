Bahçede görünce şaşırdılar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de zeytin hasadı yapan kadın çiftçilerle bir araya geldi, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde onlara “merhaba” demek istediğini vurguladı. Hasat makinesiyle zeytin toplayan Bakan Pakdemirli, sonrasında kadınlarla sohbet etti. Pakdemirli, “Bütün Anadolu kadınların sırtında’ desek yeridir. Anadolu’da tarımla ilgili iş gücü konusunda kadın çiftçilerimiz son derece büyük, meşakkatli ve önemli görevini üstlenmiş durumdalar. Türkiye’nin tarımsal üretimi hasılasında da çok önemli payları var” diye konuştu. Kadınların birlikte çalışabilme, birlikte iş yapabilme özelliğine değinen Pakdemirli, onları desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Bakan Pakdemirli, kadın çiftçilere gül ve çeşitli hediyeler verdi. Kadın çiftçiler, Bakan Pakdemirli’yi bahçede görünce şaşırdıklarını ve çok mutlu olduğunu söyledi.