Bahtiyar’ı dünyalara değişmem

DENİZLİ’de uzun süre öttükten sonra düşüp bayılan horoz, sosyal medyada ilgi gördü. Fenomen haline gelen ‘Bahtiyar’ isimli horozun sahibi Okan Gökbudak (28), “Uzunca öttükten sonra sallanmaya başladı. Daha sonra telefonumla görüntüsünü çekmeye başladım. İkinci kez uzun bir süre öttü. Sallandıktan sonra bayıldı. Görüntüleri sosyal medyaya yükleyince çok ilgi gördü. Horozum fenomen haline geldi” dedi. Horozunun ünlenmesinin ardından birçok teklif aldığını ifade eden Gökbudak, “Yurt dışında yaşayan bir kişi horozumu 1250 euroya satın almak istedi. Bir kişi de 25 bin lira değerindeki otomobiliyle horozumu takas etme teklifinde bulundu. Onlara horozumu satmayacağımı söyledim. Onu çok seviyorum. Çalınmasından korktuğum için yanımdan ayırmıyorum” diye konuştu. l DHA