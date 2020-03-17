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    17.03.2020 - 07:00 | | İZMİR AA

    Bakan, kaçak avında

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, balıkçılarla Foça’dan denize açıldı. Yeni su ürünleri yasasıyla işini doğru yapanın yanında denizin bereketini kaçıranların ise peşinde olduklarını belirtti

    Bakan, kaçak avında

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli, Eski Foça Limanı’nda demirli bulunan 44 metre uzunluğundaki “Avcı Baba” gırgırıyla Ege Denizi’ne açılarak balık avına katıldı. Teknenin kaptanı Ahmet Ali Avcı’dan devam eden av sezonu ile ilgili bilgi alan Pakdmeirli, Avcı’nın yönlendirmesiyle bir süre dümene geçti. Telsizle diğer teknelere, “Rastgele” dedi. Radarlardan balık sürüsünün tespit edilmesiyle yağmurluk, çizme ve eldiven giyip tayfayla birlikte ağların başına geçen Pakdemirli, gemiye çıkarılan hamsi ve sardalyaları da kasalara doldurdu.

    Caydırıcılık sağladık

    Bakanlık görevine başladığı günden bu yana Türkiye’nin su ürünleri zenginliğini artırmak için çalışmalar yaptığını belirten Pakdemirli, “1971 yılından bu yana değişmeyen bir Su Ürünleri Yasamız vardı. Ruhsatlı olarak, ahlakıyla bu işi yapan balıkçıları korumak ve kaçak balıkçılığı önlemek maksadıyla bu yasamızı Meclisimizin de takdiriyle yeniledik. Değişiklikle denizlerimiz artık daha bereketli olacak. Yaptığımız denetimler sonucunda bakanlık olarak 33 balıkçı teknesine el koyduk. Balıkçılık konusunda da bu işi düzgün yapanın sonuna kadar yanındayız ama yanlış yapanın, kaçak yapanın da sonuna kadar peşindeyiz. Özellikle kaçak av yapanlara nefes almayacakları şekilde yasal düzenlememizi yerine getirmiş olduk” diye konuştu.
    Pakdemirli, artık sık sık gırgırlara misafir olup balık avlarına katılacağını ifade etti.

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