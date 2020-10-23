Bakandan beyaz vagon müjdesi

Alsancak Garı önündeki Beyaz Vagon’un kaldırılmasına tepki gösteren, konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’nun soru önergesine cevap geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beyaz Vagon’un ‘müze’ niteliğindeki kapalı bir alanda sergileneceği müjdesi verdi. Beko, “Ata mirasımızın tüm İzmirlilerin hemen her gün gördüğü bir alandan kaldırılması üzücü, ancak yıpranmasını da istemeyiz. Her bir yurttaşımızın orada Beyaz Vagonu ziyaret etmesini sağlatma sözünü veriyoruz” dedi. Beyaz Vagon, Ankara’daki gibi üstü kapalı bir alanda sergilenecek.