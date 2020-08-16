BAL’a hoş geldin Kınıkbelediyespor

Kınık Belediyespor, bu sezon oynadığı 24 lig maçında 21 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı, 65 puanla Play Off maçlarına katılmaya hak kazandı. Ancak, maçların salgın nedeniyle iptal edilmesi sonrası Federasyon’un kararı beklendi. TFF’nin ligleri birinci bitiren takımların direkt olarak, ikinci ve üçüncü bitiren takımların ise çekilecek kurayla bir üst lige çıkarılması yönündeki kararı sonucu Kınık Belediyespor da 2020-2021 sezonunda Bölgesel Amatör Ligi’nde oynamaya hak kazandı. Alınan bu kararla Kınık halkı, büyük bir sevinçle Bölgesel Amatör Lig’de ilk defa mücadele edecek olmanın mutluluğunu yaşadı.



‘Hayırlı olsun’

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimiz 2014 yılında yeniden yapılandırdığımız takımda başarıyı hep ön planda tuttuk. Takımımız tarihinde ilk defa Süper Amatör Lig’de oynamaya hak kazandı. Önümüzdeki yıl da Bölgesel Amatör Lig’de oynayacağız. ‘Senin şehrin, senin takımın’ sloganıyla çıktığımız sezonu şampiyon tamamlayıp BAL’a çıkan takımımızın teknik ekibine, sporcularımıza, kulüp yöneticilerimize ve hiçbir zaman desteğini esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.