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    HaberlerEge Haberleri ‘Balıkesir’i geleceğe taşıyacağız’
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    11.02.2020 - 07:00 |

    ‘Balıkesir’i geleceğe taşıyacağız’

    AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir ve Balıkesir Kadın STK temsilcileri, oluşturdukları Kadın İnisiyatifi Grubu’yla üçüncü toplantısını Balıkesir Üniversitesi’nde yaptı.

    ‘Balıkesir’i geleceğe taşıyacağız’

    Toplantıya, Rektör Prof. Dr. İlter Kuş konuk olarak katıldı. Aydemir ve Kadın İnisiyatifi Grubu ile Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, ortak çalışma grubu oluşturulması konusunda fikir birliğine vardı. Projeler ve izlenecek yol haritasıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Milletvekili Aydemir, “Balıkesirimizi geleceğe hazırlayan, ülkemizin güzide şehirleri arasında ilk sıralara taşıyacak projelerimizi Balıkesir Üniversitesi Rektörümüz Sayın İlter Kuş ile konuştuk. Balıkesirimizi geleceğe hazırlayacak ve örnek bir şehir haline getirecek projeleri üniversiteli gençlerimiz ve akademisyenlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Hem Balıkesirimiz gelişecek hem gençlerimiz okudukları şehrin ilerlemesine katkı sağlayacak” dedi.

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