Balıkesirspor’u gençleri sırtladı

TFF 1. Lig’de Balıkesirspor’da altyapıdan takıma dahil olan 10 futbolcu, toplamda 4 bin 659 dakika sahada kalarak istikrarı yakaladı. Maddi sorunlar sebebiyle zorlu süreçten geçen ve altyapısından yetişen gençlerine daha fazla forma şansı veren Bal Kes, sezonun ilk maçını altyapı patentli futbolcularıyla açmıştı. İlerleyen süreçte transfer engelini aşan kırmızı beyazlılar, takıma yaptığı takviyelerle altyapıdan gençlerini tekrar altyapıya döndürürken, yıldızını parlatan genç yetenekleri Serdar Güncü ve Rahmi Anıl Başaran’ı kadrosunda tutmuştu. Sezon başından bu yana sahada en çok kalan 10 oyuncunun arasında ise yine genç oyuncu Rahmi Anıl Başaran, bin 955 dakikayla ilk sırada yer aldı.