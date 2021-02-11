Balın en iyisini Balıkesir üretecek

Her türlü tarımsal üretimi destekleme hedefiyle yola çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, arıcılık faaliyetlerine özel önem veriyor. Son olarak, yüzde 75’i Büyükşehir, yüzde 25’i de Balıkesir Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından karşılanan 2 bin 100 adet ahşap kovan, 8 ilçeden 210 üreticiye dağıtıldı.

Kabakdere Mahallesi’ndeki Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Tesisleri’nde gerçekleştirilen dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Sizlerden ricamız; Balıkesir’i, Türkiye’de arı ürünleri ve bal denildiğinde ilk akla gelen şehirlerden biri yapmanız. 2021 yılında arıcılara 500 bin lira bütçe ayırıyoruz. Desteğimiz her geçen yıl sizlerin çabalarınıza bağlı olarak artacak. Şehrimizi, arı ürünleri konusunda marka haline getireceğiz ve bu sektörde Balıkesir ürünleri kaliteli ve güvenilir olarak bilinecek. Bu konuda yapılması gereken her şeyi yapacak gücümüz var” dedi.

Propoliste iddialı

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Yazıcı ise, “Türkiye’de en kaliteli propolis Balıkesir’de üretiliyor. Propolis üretimimizi Yücel Başkanımızın bizlere vermiş olduğu destekle daha da ileriye götüreceğiz” ifadelerini kullandı. Göreve başlayalı yaklaşık 2.5 ay olduğunu ve bu sürede Büyükşehir ile 20’ye yakın proje yaptıklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan da, “Balıkesir balının markalaşması noktasında güzel işler yapacağız” diye konuştu.