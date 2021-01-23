BALTOK’ta anahtar teslimi 31 Ocak’ta

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın söz verdiği 505 dairelik Yeni Karesi Bölgesi’nde inşaatına başlanılan BALTOK konutlarında sona doğru yaklaşıldı. Balıkesirlilerin, uygun fiyatlara kaliteli konut sahibi olabilmesi amacıyla Büyükşehir güvencesinde ve desteğinde faaliyet gösteren BALTOK, Yeni Karesi Konutları’nda anahtar teslimi 31 Ocak’ta yapılacak. Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü ekiplerince kullanma suyu, yağmur suyu ve atık su hatları tamamlanan projenin, elektrik altyapıları da bitti. BALTOK’ta, doğalgazın daire içlerine bağlanma çalışmalarına başlandı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kent Estetiği Başkanlığı ekipleri, çevre düzenlemesi, sosyal alanlar ile yolların asfaltlanması işlemlerine devam ediyor.