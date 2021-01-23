BİST1.542-0.59EURO9.040.75USD7.410.60ALTIN442.13-0.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri BALTOK’ta anahtar teslimi 31 Ocak’ta
    ABONE OL
    23.01.2021 - 07:00 |

    BALTOK’ta anahtar teslimi 31 Ocak’ta

    BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın söz verdiği 505 dairelik Yeni Karesi Bölgesi’nde inşaatına başlanılan BALTOK konutlarında sona doğru yaklaşıldı.

    BALTOK’ta anahtar teslimi 31 Ocak’ta

    BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın söz verdiği 505 dairelik Yeni Karesi Bölgesi’nde inşaatına başlanılan BALTOK konutlarında sona doğru yaklaşıldı. Balıkesirlilerin, uygun fiyatlara kaliteli konut sahibi olabilmesi amacıyla Büyükşehir güvencesinde ve desteğinde faaliyet gösteren BALTOK, Yeni Karesi Konutları’nda anahtar teslimi 31 Ocak’ta yapılacak. Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü ekiplerince kullanma suyu, yağmur suyu ve atık su hatları tamamlanan projenin, elektrik altyapıları da bitti. BALTOK’ta, doğalgazın daire içlerine bağlanma çalışmalarına başlandı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kent Estetiği Başkanlığı ekipleri, çevre düzenlemesi, sosyal alanlar ile yolların asfaltlanması işlemlerine devam ediyor.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    149 can kaybı, 5 bin 967 vaka

    149 can kaybı, 5 bin 967 vaka

    Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

    Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

    Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

    Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

    Kapalıçarşı’da 3 milyonluk imitasyon eşya operasyonu

    Kapalıçarşı’da 3 milyonluk imitasyon eşya operasyonu

    Sıradaki Haber