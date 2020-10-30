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    30.10.2020 - 07:00 |

    Bandoya 48 yıl sonra veda etti

    Kuşadası Belediye Bandosu’nda 48 yıl davul çalan Ali Erdem, 78 yaşında emekliye ayrıldı.

    Bandoya 48 yıl sonra veda etti

    Kuşadası Belediye Bandosu’nda 48 yıl davul çalan Ali Erdem, 78 yaşında emekliye ayrıldı. Bandoda görev yaptığı süre boyunca 9 ayrı belediye başkanı ile çalışan Erdem, “Artık bırakma zamanım gelmişti” dedi. Aynı zamanda Kuşadası İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde katip olarak görev yapan emektar davulcu Erdem, “O dönem bandoda çalışan davulcunun ayağı kırılınca, bandonun rahmetli şefi Ali Bereket bana iş teklif etti. Kaymakamdan izin alındı ve 1972 yılı haziran ayında bandoya katıldım. Böylelikle memuriyetin yanında bandoda da çalışmaya başladım. Son dönemde Nüfus Müdürlüğü’ne nikah kıyma yetkisi verilince nikah da kıydım. Çok güzel anılarla ayrılıyorum” diye konuştu.
    Başkanı Ömer Günel de Erdem’i makamında ağırlayıp, teşekkür plaketi verdi, “Kendisiyle Kuşadası Belediyesi ailesinde birlikte çalışmış olmaktan onur duyuyorum” dedi.

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