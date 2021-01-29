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    29.01.2021 - 07:00 |

    Barınak sorunu çözülecek sözü

    Ayvalık’ta hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan lodos ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

    Barınak sorunu çözülecek sözü

    Ayvalık’ta hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan lodos ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış ve lodos, Aliçetinkaya Mahallesi sahil şeridindeki küçük balıkçı teknelerinden bazılarının parçalanmasına ve batmasına neden oldu. Barınaklarının bulunmaması nedeniyle mağdur olan amatör balıkçılar, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirip barınak yapılması konusunda çağrıda bulundu. Başkan Mesut Ergin, sonuca ulaşmak için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı nezdinde ilgili birimlerle tekrar bir araya geleceği sözünü verdi, “Hazırladığımız barınak projemiz mevcut. Bir an önce kentimize kazandırmayı hedefliyoruz. Denize emek veren herkes için bu sorunun ortadan kaldırılacağına inanıyorum” dedi.

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