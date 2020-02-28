BİST105.393-4,55EURO6,850,47USD6,240,68ALTIN326,09-0,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Barış Manço unutulmadı
    ABONE OL
    28.02.2020 - 07:00 |

    Barış Manço unutulmadı

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, milyonların gönlünde taht kuran Barış Manço’yu, vefatının 21. yıldönümünde konserle andı.

    Barış Manço unutulmadı

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, milyonların gönlünde taht kuran Barış Manço’yu, vefatının 21. yıldönümünde konserle andı. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği programda, solist Mehmet Bacaklı ve Grup Anadolu sahne aldı. Manço’nun unutulmaz eserleri seslendirildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, “2020 Denizli Yılı’nın en özel konserlerinden bir tanesi oldu” dedi.

    Yunanistan sınırını otobüsle kapattı Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu.
    daha fazla video için
    28 Şubat 2020 Magazin Haberleriİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu! İdlib şehitlerinin isimleri ve memleketleri açıklanıyor...

    Son dakika | İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu! İdlib şehitlerinin isimleri ve memleketleri açıklanıyor...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

    Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

    Sıradaki Haber