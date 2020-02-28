Barış Manço unutulmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, milyonların gönlünde taht kuran Barış Manço’yu, vefatının 21. yıldönümünde konserle andı. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği programda, solist Mehmet Bacaklı ve Grup Anadolu sahne aldı. Manço’nun unutulmaz eserleri seslendirildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, “2020 Denizli Yılı’nın en özel konserlerinden bir tanesi oldu” dedi.