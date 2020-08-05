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    HaberlerEge Haberleri Başarılı mühendis ABD’nin radarında
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    05.08.2020 - 07:00 |

    Başarılı mühendis ABD’nin radarında

    Tam burslu okuduğu İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nü birincilikle tamamlayan ve eğitim süresince birçok araştırma çalışmasında bulunan Aydolun Petenkaya, Amerika’daki üç farklı üniversiteden teklif aldı.

    Başarılı mühendis ABD’nin radarında

    Tam burslu okuduğu İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nü birincilikle tamamlayan ve eğitim süresince birçok araştırma çalışmasında bulunan Aydolun Petenkaya, Amerika’daki üç farklı üniversiteden teklif aldı. Petenkaya, tercihini Chicago’daki Illinois Üniversitesi’nden yana kullandı. Dünya genelinde yüzlerce öğrenci arasından seçilerek, bu yıl üniversitenin ‘biyoinformatik’ programında burs almayı başaran Türkiye’deki tek kişi olan Petenkaya, 24 Ağustos’ta gideceği Amerika’da 5 yıl kalacak. Petenkaya’nın eğitim ve yaşam masraflarının tamamı, üniversite tarafından karşılanacak.
    Türkiye’ye dönecek
    Liseden itibaren genetik alanına ilgi duyduğunu söyleyen Petenkaya, “Biyoinformatik, karmaşık genetik verileri analiz eden bir alan. Ben de vücudumuzdaki gizli kalmış genetik şifreleri çözmek istiyorum. Şu anda pandemi sınavından geçen dünyamızda, bu alanın gitgide önem kazandığını görüyorum” dedi. Petenkaya, “Amerika’da eğitim aldıktan sonra hedefim ülkeme dönmek. Akademik alanda ya da ilaç alanında kariyerime devam etmek istiyorum. Türkiye’de bilimsel çalışmalar yapmak, ülkeme hizmet etmek beni çok mutlu eder” şeklinde konuştu.

    Ankara'da minibüs devrildiAnkara Anadolu Otoyolu Kızılcahamam Kavşağında İstanbul'dan Van'a düğüne giden yolcuları taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, yolculardan 3'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.
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