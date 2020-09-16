Başarının tescili memnuniyet

Wyndham Grand İzmir Özdilek’in 19. katında hizmet veren Carême Restaurant’ın şefi Muzaffer Yalçın, lezzet ve memnuniyetin hikayesini anlattı.

1996 yılında 3 yıldızlı bir otelde görev yapan babasının yanında çırak olarak mesleğe başladığını belirten Yalçın, “O dönem hem çalıştım hem de okuluma devam ettim. İtalyan ve Fransız mutfaklarının incelikleriyle 18 yaşında ünlü bir restoranda İtalyan şefin yanında çalışmaya başladığımda tanıştım. Daha sonraki yıllarda uluslararası eğitim programlarına da katılıp kendimi geliştirmeye devam ettim. 2015 yılından bu yana ise Wyndham Grand İzmir Özdilek’te executive chéf olarak görev yapıyorum” dedi. Carême Restaurant’ın, yemekleri yanında kalite anlayışı ve misafire sorumlulukla kentte öne çıktığını dile getiren Yalçın, “Carême Restaurant olarak misafirlerimize kaliteli ve seçkin bir akşam yemeği deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Misafirlerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler de başarımızı tescilliyor, güzel yorumlar ekip arkadaşlarımıza güç oluyor” dedi.

Yalçın, İzmir’in merkezinde Güvenli Turizm Sertifikası’na sahip ilk beş yıldızlı oteli olduklarını sözlerine ekledi.