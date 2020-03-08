BASEK öğrencileri Avrupa’ya açılıyor

Türkiye’de ilk kez mesleki eğitimde Avrupa ile akreditasyon sağlayan kurumun BASEK olacağını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, “Öncelikle Almanya’da Grundıg Akademıe Eğitim Kurumları Vakfı ile akreditasyon çalışmalarımızı sonlandırdık. Türk-Alman mesleki eğitim birlikteliği ile BASEK öğrencileri Almanya’da stajlarını yapacak ve akademi okullarında eğitimlerini tamamlayacak. Ayrıca Almanya’da çalışma hakkı elde edecek. Alman öğrenciler de Türkiye’de çalışma imkanına kavuşacak” dedi.



‘Önceliğimiz meslek’



BASEK’in bu projesiyle Türk gençlerinin tüm Avrupa Birliği ülkelerinde çalışma hakkı elde edeceğini ifade eden Gürbüz, “Gençlerimizin önünde büyük bir ufuk açılıyor. Anlayışımız önce üniversite, sonra meslek değil; önce meslek, sonra üniversitedir. Çünkü mesleki eğitimin yaşı, üniversite değil, lise çağlarıdır. 12-18 yaşlarında meslek eğitimi almayan gençler üniversiteyi bitirseler dahi işsiz kalmaya mahkum çünkü, anahtar tutmayı bilmeden makine mühendisi olunmaz. Amaç üniversiteyi kazanmak değildir. Üniversite eğitimi her yaşta yapılabilir ve kariyer yapmak, akademik olarak yükselmek için bir araçtır” dedi.



Gurur veren başarı



Öte yandan BASEK, başarılı sporcular da yetiştiriyor. Avrupa Şampiyonası, Türkiye, il, ilçe ve okul birincilikleri elde eden öğrenciler, Gürbüz’ü ziyaret etti. Alanlarında bir numara olup kurumlarını en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürbüz de, “Başarılı olmak bir işi iyi yapmak demektir. Fakat BASEK’li olmak en az iki işi iyi yapmak demektir. Bu sebeple sizler derslerinizde gösterdiğiniz başarının yanı sıra sporda elde ettiğiniz başarılarla BASEK’li olmanın farkını bir kez daha gösterdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum. Kuruluş aşamasında da sizlere ve ailelerinize bir söz vermiştim, ‘Öğrencilerimiz dersleri dışında kendi seçtikleri bir dalda desteklenecek’ demiştim. Siz bu başarıları elde ettiğiniz sürece her zaman sizin yanınızdayım” diye konuştu. Gürbüz, eğitim ve sporda başarılı olan öğrencilere çeşitli burs imkanları sağladıklarını sözlerine ekledi.