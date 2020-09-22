BASEK’te online eğitim başladı

Batı Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları (BASEK) 31 ağustosta hayata geçirdiği online eğitim platformu Batıanadolu TV ile uzaktan eğitime eksiksiz başladı. Yüz yüze eğitimin yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun yayınladığı tüm önlemleri aldıklarını belirten BASEK Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, “Öğrencilerimize üniversite hazırlık ve mesleki teknik becerilerini geliştirmek için online eğitim desteği veriyoruz. Batıanadolu TV, yayınlarıyla eğlence, tiyatro ve yöresel kültürel etkinliklere de destek verecek” dedi.

İş ve üniversite garantisi

Sınırlı sayıda öğrenci için, mesleki eğitim alanlara iş garantisi, Teknik ve Anadolu Fen Lisesinde okuyanlara da üniversite garantisi verdiklerini belirten Gürbüz, “Grundıg Akademi ile yaptığımız protokol gereği Türk- Alman ortak eğitim sistemini uygulamaya başladık. Alman öğrenciler ülkemizde, Türk öğrenciler de Almanya’da staj yapıp sertifika alabilecek ve Avrupa’da çalışma imkânına sahip olacak. Spor ve sanata yeteneği olan, yarışmalarda derece almış ya da ülkemizi temsil etmiş gençlerimize de eğitim desteği veriyoruz” dedi.

BASEK’te; sağlık, biyomedikal, havacılık, uçak motor ve elektroniği, sivil havacılık, denizcilik, raylı sistemler, bilişim, yenilenebilir enerji, veterinerlik, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği,a gıda- tarım teknolojileri olmak üzere 12 farklı meslek dalında 5 bin öğrenci eğitim görüyor.