Başın öne eğilmesin büyük Altay

Bülent Buda: Öncelikle Balıkesir teknik birimini oyuna yaptığı hamle dakikaları ile oyuncu seçimleri için kutlarım. İzmir’de harika iş çıkardılar. Maçın 35. dakikasına kadar neredeyse oyunun bütününde topa sahip olan ve de Balıkesir ceza alanını yaklaşık 20 kez ziyaret eden taraf Altay ve 35’te ilk etkili karşı atağını yapan Balıkesir, Anıl Taşdemir ile Ezeh iletişimi sonrası gole ulaşıyor. Gol öncesi Altay savunmasının sayısı ile yerleşimi golün bir biçimde habercisiydi. Vaziyet öyle dramatik ki bir biçimde eşitliğe ulaşıyorsun, yine basıyorsun, yine final pasları ile final vuruşları berbat düzeyde. Ve basarken arkada yine savunma boşluğu yine Anıl, yine Ezeh. Tabela 2. Bu bir tür aymazlık. Yetmiyor bir de üstüne eşitliği ararken, basarken oyuna ikinci yarıda katılan Mrsic o gizemli sol ayağıyla şapkadan tavşanı çıkarınca, tabelayı üçleyince Altay’ın işini de bir biçimde bitirmiş oluyor. Tabela üçlenince maç anlatıcısı analiz yapıyor. Altay yüzde 62 topa sahip, 20 şut, 9 kez korner kullanmış. Ama boş dönmüş. Uzun yıllar önce gençliğimde Konak Elhamra Sineması’nda Ankara Sanat Tiyatrosu ‘Nereye Yadigar?’ isimli bir oyun oynamıştı. Bornova’da skor tabelasına bakınca üçüncü yenilgi, kayıp 6 puan. Daha yolun başında. Nereye Altay nereye?



Fatih Tanfer: Altay’ın Balıkesirspor karşısında 3-1 yenildiği ve büyük bir hayal kırıklığı yarattığı maç sonrası maç ile ilgili birçok not almıştım. Hepsini bir kenara bıraktım. Önce sağlık ve moralin takım gücünü ne kadar yok ettiğini bir kez daha gördüm. Yaşadığımız deprem felaketinin hepimizin üzerinde olduğu gibi moral bozukluğunu da bilerek üst üste gelen bu felaketlerin Altay’ı negatif etkilediğini gördük. İnanıyorum ki Altay milli maç arası sonrası kendisine gelecek ve gücünü sahaya yansıtacaktır.



Mehmet Demirtaş: Sezonun en talihsiz ekiplerinden bir tanesi kuşkusuz Altay. Ritmini yakalayıp Süper Lig’e odaklandıkları evrede önce koronavirüs, ardından deprem nedeniyle ertelenen karşılaşmalar, yeşil alandan kopardı takımı. Dönüşü de epey sorunlu olacaktı, öyle de oldu. En iyi antrenman maçtır. Maçlara çıkamadığınız, sağlık sorunlarıyla boğuşup antrenmanınızın da eksik kaldığı zaman diliminde işinizin zorluğu 2 misline çıkıyor. Balıkesirspor maçında gol pozisyonları hariç çok da bir tehlikeyle karşılaşmayan savunma, 3 pozisyonda adeta tel tel döküldü. Hele ilk golde Anıl’ın pasıyla hareketlenen Ezeh, rahat bir şekilde topu filelere yolladı. 3 gol de bireysel beceri neticesinde geldi. Zaten ilk golün dakikasına kadar Paixao, Regattin, Ziya ile birçok fırsattan yararlanamadılar. O pozisyonlar kaçında Balıkesir de bulduğunu attı ve sonuca gitti. Bundan sonraki süreç daha da zor olacak. Onun için önce psikolojiyi sonra kondisyon eksikliğini tamamlamaları gerekiyor.



Değerli 1 puan!



Bülent Buda: Takımın sağ ve sol ayaklı oyuncu dengesi, dünya ölçütlerinde. Türkiye liglerinde bu dengeyi tutturan ikinci bir takım yok. Ahmet İlhan’ın kafa golüne değer biçemedim. İlk yarının büyük bölümü, ikinci yarıda da öne geçtikten sonrası yoğun baskı altındaydılar. Neden öyle oldu, yanıtını bulamadım. Orasını teknik birim yanıtlayabilir bence. Erhan kalesinde yıldızlara dokunmasına az bir şey kaldı. Önündeki kaptan da öyle. Uzun boylu, güzel sportmen Sinan. O denli baskı altında takımın sinir sistemiyle kaslarının uyum içindeki devinimleri çok değerli, anlamlıydı. 1 puan iyidir diyoruz. Muhammed’in topla o denli içli dışlı olmasını, bir türlü ayağından çıkarmamasını yadırgadım. 81’de Metehan ceza alanı içinde topu önüne alabilseydi, bir olasılıkla tabela daha da güzelleşecekti. İri kıyım profesyonellerin karşısında zarafetlerini koruyarak genç adamlar puanları topluyorlar. Bu çocuklarla kaslarımdaki güç yeterli olsa, bir miktar top dolaştırmak isterdim. Çok keyifli olurdu.



Fatih Tanfer: Altınordu, Samsunspor karşısında savunma emniyetini ön plana alarak oynadı. Birinci yarıda Samsunspor çok etkiliydi. 2 şutu direkten döndü. Kaleci Erhan 4 tane net gol kurtardı. Takım ruhunu yansıtan kaptan Sinan, defansın merkezinde adeta savaştı. Devre arasında Hüseyin Eroğlu’nun takıma yaptığı doğru müdahale sonrası gerçek Altınordu’yu sahada izledik. Golünü buldu ancak bir anlık koordinasyon eksikliği sonrası Burak beraberliği sağladı. Takım halinde her futbolcu mücadele etti. Fakat kaptan Sinan ve kaleci Erhan, sergiledikleri harika performanslarıyla alkışı hak ettiler.



Mehmet Demirtaş: Altınordu, Samsunspor gibi enerjisini tüm maçta tasarruflu kullanan ve son ana kadar diri kalmaya çalışan rakibi karşısında ilk ve ikinci yarıda çok farklı oyun oynadı. 13’te Ahmet Dereli dışında rakip alanda pek göremedik onları. Rakip Samsun, maçın tamamında oyunu Altınordu alanına yıkarak çok etkin oldu. Direkten dönen toplar, ağlarla buluşan ve gol değeri kazanmayan anlar derken epey pozisyona girdiler. Altınordu neredeyse ikinci etkili atağında Ahmet İlhan’ın şık kafa vuruşuyla öne geçti. Bunu koruyabilmek için direnseler de Samsunspor izin vermedi. Guido, Burak Çalık, Gökhan gibi etkili ayaklarla arzuladıkları gole ulaştılar. İyi oynamadıkları ancak puanı kopardıkları bir deplasman oldu.



Akigo’da kayıplar büyüyor



Bülent Buda: Bencillik 2 puan alamamalarının nedeniydi. İrfan Hadzıc, gol olasılığı yüksek. Her topun arkasına geçmek zorunda değil. Doğukan’ın takır takır günde başına neler geldi? Futbol yaşamı boyunca yaşayabileceği en kötü durumlar. Ona bu oyunda her şeyin olabileceğini anlatacak, duygusal boyutta genç adamı iyileştirecek birileri vardır umarım Akhisar’da. Bolu üstün gibi görünürken Çekdar’ın yine araya bıraktığı enfes top, ardından Taha’nın solu, tam zamanında geldi. Gol sonrası yaşadığı olaydan ötürü sorunlu bir durumu yoktur umarım Taha’nın. Kendi sahasındaki kayıplar büyüyor Akhisar’ın. Beklentileri nedir bilemem. Bu aşamada süre alan genç adamların giderek, gelişerek daha öne çıkmalarını görmek isteriz. Skor tabelasını biçimlendiren isimlerin arasına karışmalı genç adamlar.



Fatih Tanfer: Akhisarspor-Boluspor arasında oynanan enteresan bir maç izledik. Çekdar Orhan’ın 2 asistiyle 2 gol buluyorsun, sonra ikinci golün sahibi Hadzic penaltıyı kaçırıyor. Genç Doğukan’ın neden olduğu 2 penaltıyla kalende 2 gol görüyorsun. Yensen dördüncü sıraya geleceksin. Moralin, inancın çok daha artacak. Kısacası Akhisarspor çok basit puanlar kaybediyor. Artık böylesine iyi bir takım oluşan problemleri çözüp en önemlisi kolay gol yeme sorununu da halletmelidir.



Mehmet Demirtaş: Çekdar Orhan’ın ilk 11 için önemi ve değeri bir kez daha kendini hissettirdi. Bolu karşısında defansta çok zorlanmadılar. 2 net pozisyon 2 penaltı ile 3 puan göz göre göre kaçtı. Bir de farkı 2’ye çıkarma şansını yakalamışken Hadzic’in penaltıyı direğe vurması da talihsizlikti. Rakibin orta alanı sert ve aşılması güç değilken penaltı dışında opsiyonları kullanıp farkı artırmak en garanti yoldu. Ben bu beraberliği bir kayıp olarak görüyorum.