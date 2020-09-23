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    HaberlerEge Haberleri Başkan Acar’dan hoşgeldin hediyesi
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    23.09.2020 - 07:00 |

    Başkan Acar’dan hoşgeldin hediyesi

    Öğrencileri ve aileleri okul heyecanı sardı, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, çocuklara ‘Okula Hoşgeldin’ sürprizi yaptı. Aliağa Semt Pazarı’nın taze meyvelerinden oluşan hediye sepetleri, öğrencilere dağıtılmaya başlandı.

    Başkan Acar’dan hoşgeldin hediyesi

    Öğrencileri ve aileleri okul heyecanı sardı, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, çocuklara ‘Okula Hoşgeldin’ sürprizi yaptı. Aliağa Semt Pazarı’nın taze meyvelerinden oluşan hediye sepetleri, öğrencilere dağıtılmaya başlandı. Miniklere mesaj da gönderen Başkan Acar, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için üstün başarılar diledi.

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