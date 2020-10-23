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23.10.2020 - 07:00 |

Başkan amcadan park sözü aldılar

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Mia Garden Sitesi’nin sakinleri olan çocukları ağırladı.

Başkan amcadan park sözü aldılar

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Mia Garden Sitesi’nin sakinleri olan çocukları ağırladı. Çocuklar Başkan Kayalar’a, “Başkan amca biz Mia Garden Sitesi çocukları olarak voleybol sahası, basketbol sahası, park ve çocuk oyun alanı istiyoruz. Yaparsanız çok mutlu oluruz. Sizi çok seviyoruz” yazılı mektupla isteklerini ifade etti.
Ziyaretleri için miniklere teşekkür eden Başkan Kayalar, “Onların isteği benim için önemli. Kendilerine sözümüzü verdik. Parkımızı bir dahaki yaza kadar ilçemize kazandıracağız. Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer” dedi.

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