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    HaberlerEge Haberleri Başkan Batur’dan Torosgücü’ne jest
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    18.09.2020 - 00:00 |

    Başkan Batur’dan Torosgücü’ne jest

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bölgesel Amatör Lig’e çıkan Torosgücü Spor’u 10 bin liralık şampiyonluk primiyle destekledi.

    Başkan Batur’dan Torosgücü’ne jest

    Kendisi de uzun yıllar hem futbol oynayan hem de yöneticilik yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Torosgücü Spor heyetini makamında ağırladı. Ziyarette, Torosgücü Onursal Başkanı Ahmet Yeninci, Kulüp Başkanı Özkan Karadaş, İkinci Başkan ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Kılıç, Teknik Sorumlu Murat Çiftçi ile Konak Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Şerif Demir hazır bulundu. Başkan Batur, “Biz Konak’ta amatör spor kulüplerimizin her zaman yanındayız. Takımlarımızın yaşadığı zorlukları biliyor ve onları hem nakdî olarak hem de ihtiyaç duydukları malzemeleri sağlayarak destekliyoruz. Bundan böyle de kulüplerimizin, sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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