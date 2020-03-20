Başkan Bilgin’den amatöre can suyu

Başkan Bilgin, Koldere Futbol Kulübü Başkanı Hasan Levent, Develi Futbol Kulübü Başkanı Hüseyin Özsavran ve İshakçelebi Futbol Kulübü Başkanı Gürhan Karaca'yı makamında ağırladı. Bilgin, “Manisa 2. Amatör Kümede mücadele eden bu kulüplerin stat, tribün ve soyunma odalarını yenileyerek kullanılabilir hale getirdik. Şimdi de bu üç spor kulübümüze 9'ar bin lira olmak üzere toplam 27 bin lira nakit yardımı yaptık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Kulüp Başkanları ise Başkan Bilgin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.