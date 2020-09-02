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    HaberlerEge Haberleri Başkan Çerçi’den kaymakama tablo
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    02.09.2020 - 07:00 |

    Başkan Çerçi’den kaymakama tablo

    Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, kendisini ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’ye iade-i ziyarette bulundu.

    Başkan Çerçi’den kaymakama tablo

    Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, kendisini ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’ye iade-i ziyarette bulundu. Ege Bölgesi’nin güzide bir şehrinde görev yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Kaymakam Kantay, ilçede yapılacak çalışmalarda uyum içerisinde olacaklarına inandığını belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Çerçi de, “Kantay’a yeni görev yerinde başarılar diliyorum” dedi. Başkan Çerçi, günün anısına Kaymakam Kantay’a tablo hediye etti.

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