Başkan Çerçi’ye plaket

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesi yönetimini Yunus Emre Kültür Park’ta ağırladı. Alanı gezen dernek yönetimi, projeye hayran kaldı. Manisa’ya böylesine güzel bir proje kazandırdığı için Çerçi ve ekibine teşekkür eden heyet, derneğe verdiği katkılardan dolayı da plaket verdi. Dernek yöneticilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çerçi ise, güzel projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.