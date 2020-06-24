Başkan Deveciler de ‘Bırakmam’ dedi

Beşiktaş’ın kulübe maddi destek amacıyla başlattığı “Bırakmam seni” kampanyasına, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’den destek geldi. Kendisi Fenerbahçeli olan Deveciler, yardım kampanyasına attığı mesajla destek oldu. Spor kulüplerinin ayakta kalabilmesi, sporun ve sporcunun her daim desteklenmesi gerektiğini belirten Başkan Deveciler, Beşiktaş’ın ekonomik bağımsızlığını kazanması için başlattığı kampanyasına attığı “Bırakmam” mesajıyla katkı sağladı. Burhaniye 1903 Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Hüseyin Çolak ve yönetim kurulu tarafından makamında ziyaret edilen Başkan Deveciler, “Futbol her ne kadar taraflı bir spor olarak gözükse de aslında içinde centilmenlik, beraberlik ve dostluk ruhunu barındırır. Bizler spor dostları olarak kulüplerimizin yanındayız” diye konuştu.