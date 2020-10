Başkan Durmuş’un eli izmir’e de değecek

Korona süreci sonrasında Küçük Kulüp’te gerçekleştirdiğimiz ilk turnuva olan Abidin Necimoğlu Tenis Turnuvası, büyük bir sporcu ilgisiyle sona erdi.

Kardeş mukabilinden can dostum Bülent Necimoğlu’nun özverisiyle düzenlenen turnuvanın finali, aylar sonra tenis dostlarını bir araya getirdi. Final gününün onur konuğu ise, davetimizi kırmayıp İzmir’e gelen Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Sayın Cengiz Durmuş oldu.

Yönetimimizden tutun da kulübümüzün yeni sponsorları olan Mesut Sancak ve Sinan Can, Necimoğlu ailesi, turnuva sponsoru Alp Tuğhan gibi kent yaşamında öne çıkan birçok ismi buluşturan turnuvaya tam 132 sporcunun katıldığını söylerken, İzmir tenisi için de iftihar ediyorum.

Tabii, size anlatacağım esas konu turnuvanın detayları değil... Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Sayın Cengiz Durmuş’tan bahsetmek istiyorum.

Birçok makam sahibinin aksine, alçakgönüllü tavırları ve tenis için her türlü desteği verme azmi, gerçekten takdire şayan bir durum.

Bülent Necimoğlu’nun da başkan vekili olarak yer aldığı ekibiyle birlikte İstanbul’da TTF adına ve hatta Türk tenis tarihi adına kilometre taşı olabilecek bir tesisi spora kazandıran Cengiz Başkan, görüyor ve hissediyorum ki, bu tesisle birlikte yapmak istediği esas projelere büyük bir kapı açmış oldu.

Nedir o projeler? Bir kere hiç şüphesiz en başta uluslararası arenada Türk sporcuların çok daha görünür olması geliyor. Tesisin kamp imkânları ise bu hedefe hitap etme şansına sahip.

Tabii bununla birlikte profesyonel sporcuların yetişmesi için gerekli tüm altyapının oluşturulması da gerekiyor. Bunu sağlamak için de ayağı yere basan çalışmaların projelendirildiğini söylememde hiçbir sakınca görmüyorum.

Gelelim İzmir’e...

Veteran kategorisinde tenisin iyi denebilecek bir ilgi gördüğü İzmir’de, profesyonel sporcuların yetişmesi, Başkan Cengiz Durmuş’un bu kentle ilgili ciddi bir hayali. Bu konuda İzmir’de tenis adına atılacak her adımın arkasında duracağını da açıkça beyan ediyor.

Şimdi bir an durun ve düşünün ki, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, İzmir’in her çalışmasına destek vereceklerini söylüyor...

Nasıl güzel bir rüya değil mi?

İşte Başkan Cengiz Durmuş’un İzmir için söyledikleri de tenis adına aynı güzellikte...

Tek fark şu ki, futbola dair söylediğim bir hayal, tenis adına aldığımız sözün ise bir karşılığı var.

Tabii bir de ekip olma kültürü...

Zira, mesele federasyon başkanı ile aynı fotoğraf karesine girebilmek değil, beyin takımına girebilmektir.

Ne yazık ki özellikle futbolda ‘fotoğraf karesi’ kadar değer biçilenlere de, tenisteki lobimizin örnek olmasını temenni ediyorum.

Bu şansı iyi değerlendirmek, kentimizin elinde...