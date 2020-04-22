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    HaberlerEge Haberleri Başkan Dutlulu’nun haftasonu mesaisi
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    22.04.2020 - 07:00 |

    Başkan Dutlulu’nun haftasonu mesaisi

    Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı süresince Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ekibi, halkın ihtiyaçlarını gidermek için yoğun bir mesai yaptı.

    Başkan Dutlulu’nun haftasonu mesaisi

    Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı süresince Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ekibi, halkın ihtiyaçlarını gidermek için yoğun bir mesai yaptı. Ekipler, 2 günlük sokağa çıkma yasağında sokak ve caddeler üzerinde dezenfekte işlemlerini sürdürdü, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yaptı, binlerce maske ve dezenfekte ürününü vatandaşların kapısına kadar götürdü. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağı ve balon dağıtan ekipler, evine ekmek ulaşmayan, tüpü biten, suyu kesilen vatandaşın imdadına yetişti.
    Sıcak çorba ikramı
    Bu zor günlerin geride kalacağına değinen Başkan Besim Dutlulu, “Bu günler elbet geçecek, geriye dayanışmanın güzel hatıraları kalacak. Dün olduğu gibi bugün, yarın ve daima halkımızın yanındayız” dedi. Ekipler ayrıca, sokaktaki canlar için mama desteğini 4 katına çıkardı. Sağlık çalışanlarına da çorba ikramında bulundu.

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