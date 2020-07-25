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    HaberlerEge Haberleri Başkan Ergün’den destek
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    25.07.2020 - 00:00 |

    Başkan Ergün’den destek

    Somaspor, TFF 3. Lig Play Off yarı final mücadelesinde karşılaştığı Muğlaspor’u 2-0 mağlup etti, adını finale yazdırdı.

    Başkan Ergün’den destek

    Antalya Gloria Sports Arena Stadı’nda oynanan mücadeleyi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, ile birlikte izledi. Başkan Cengiz Ergün, karşılaşmanın ardından Somaspor’un sevincine ortak oldu. Ergün yaptığı açıklamada, “Manisa takımlarımızın aldığı başarılı sonuçlar bizlere büyük bir sevinç yaşattı. Somaspor’un başarısında emeğe geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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