Başkan Ergün’den destek

Antalya Gloria Sports Arena Stadı’nda oynanan mücadeleyi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, ile birlikte izledi. Başkan Cengiz Ergün, karşılaşmanın ardından Somaspor’un sevincine ortak oldu. Ergün yaptığı açıklamada, “Manisa takımlarımızın aldığı başarılı sonuçlar bizlere büyük bir sevinç yaşattı. Somaspor’un başarısında emeğe geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.