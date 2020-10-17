Başkan, hasada katıldı

15 milyon zeytin ağacının bulunduğu Türkiye’nin zeytin başkenti Akhisar’da hasat başladı. Sindelli Mahallesi’nde bulunan zeytinliklerdeki ilk mahsul hasadına katılan Başkan Besim Dutlulu, ağaçtan zeytin topladı. Akhisar Belediyesi’ne ait zeytinliklerinin, ziraat mühendislerinin yönlendirmeleri ile daha verimli hale getirdiklerini ifade eden Başkan Dutlulu, “Akhisar’ın en büyük zeytin üreticisi belediye olarak biziz. Daha önceki yıllardan farklı olarak, göreve geldiğimiz günden beri tüm zeytinliklerimizi kiraya vermek yerine kendimiz işlettik ve belediyemize ek gelir sağladık” diye konuştu.