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    HaberlerEge Haberleri Başkan İnce’den 500 Nutuk hediye
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    20.11.2020 - 07:00 |

    Başkan İnce’den 500 Nutuk hediye

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Konya Tuzlukçu Belediyesi’ne hibe ettiği, kütüphane ve kreşe çevrilen aracın ilk kitapları Güzelbahçe Belediyesi tarafından verildi.

    Başkan İnce’den 500 Nutuk hediye

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Konya Tuzlukçu Belediyesi’ne hibe ettiği, kütüphane ve kreşe çevrilen aracın ilk kitapları Güzelbahçe Belediyesi tarafından verildi. Başkan Mustafa İnce, Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa’ya 500 Nutuk hediye etti. Başkan İnce, “için hazırlanan Nutuk kitabına herkesin ulaşmasını istiyoruz” dedi. Akbuğa da, “Mustafa İnce’nin soyisimleri gibi ince davranışı bizleri çok memnun etti” diye konuştu.

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