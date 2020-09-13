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    HaberlerEge Haberleri Başkan Kayalar inceleme yaptı
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    13.09.2020 - 07:00 |

    Başkan Kayalar inceleme yaptı

    Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

    Başkan Kayalar inceleme yaptı

    Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi. “Hemşehrilerimizin yaşam standartını yükseltecek hizmetlerimize devam ediyoruz” diyen Kayalar, “Cüneytbey Mahallesi Şehit Murat Caddesi’nde süren kaldırım çalışmalarımızda büyük yol kat ettik. Şehit Fırat Çakıroğlu Spor Kompleksi’ne giden yol ve çevresinde süren çalışmalarımızın tamamlanmasıyla yaklaşık bir buçuk kilometre uzunluğunda yeni kaldırımları ilçemize kazandırmış olacağız” dedi.

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