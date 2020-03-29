Başkan Tokat’tan acil çalışanlarına moral

Milas halkının teşekkürlerini ileten Tokat, “Ülke olarak tadımızın kaçtığı bu süreçte morallerimizi yüksek tutmak, en zor şartlarda bile bu süreci en az kayıpla atlatmak için hep birlikte çalışacağız, hep beraber başaracağız” dedi.