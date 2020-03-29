29.03.2020 - 00:05 |
Başkan Tokat’tan acil çalışanlarına moral
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, koronavirüs salgını nedeniyle gece gündüz risk altında çalışan sağlık emekçilerine moral desteği sunmak adına; tatlı, börek ve kuru pasta gönderdi.
Milas halkının teşekkürlerini ileten Tokat, “Ülke olarak tadımızın kaçtığı bu süreçte morallerimizi yüksek tutmak, en zor şartlarda bile bu süreci en az kayıpla atlatmak için hep birlikte çalışacağız, hep beraber başaracağız” dedi.
34 TIR şoförü karantina altına alındıZonguldak Limanı'na Ukrayna'dan gelen Ro-Ro gemisindeki 34 TIR şoförü, önlem amaçlı 14 gün karantinaya alındı.