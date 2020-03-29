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    HaberlerEge Haberleri Başkan Tokat’tan acil çalışanlarına moral
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    29.03.2020 - 00:05 |

    Başkan Tokat’tan acil çalışanlarına moral

    Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, koronavirüs salgını nedeniyle gece gündüz risk altında çalışan sağlık emekçilerine moral desteği sunmak adına; tatlı, börek ve kuru pasta gönderdi.

    Başkan Tokat’tan acil çalışanlarına moral

    Milas halkının teşekkürlerini ileten Tokat, “Ülke olarak tadımızın kaçtığı bu süreçte morallerimizi yüksek tutmak, en zor şartlarda bile bu süreci en az kayıpla atlatmak için hep birlikte çalışacağız, hep beraber başaracağız” dedi.

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