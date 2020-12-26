26.12.2020 - 07:00 |
Başkan Tuncel’den personele teşekkür
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, koronavirüs salgın sürecinde özveriyle mücadele eden ve bunun yanında rutin çalışmalarını gece- gündüz sürdüren temizlik personeli ile bir araya geldi.
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, koronavirüs salgın sürecinde özveriyle mücadele eden ve bunun yanında rutin çalışmalarını gece- gündüz sürdüren temizlik personeli ile bir araya geldi. Büyük bir fedakârlıkla çalışan işçilere teşekkür etti. İstek, öneri ve beklentilerini dinledi.