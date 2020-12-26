BİST1.4260.00EURO9.240.01USD7.580.36ALTIN458.590.27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Başkan Tuncel’den personele teşekkür
    ABONE OL
    26.12.2020 - 07:00 |

    Başkan Tuncel’den personele teşekkür

    Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, koronavirüs salgın sürecinde özveriyle mücadele eden ve bunun yanında rutin çalışmalarını gece- gündüz sürdüren temizlik personeli ile bir araya geldi.

    Başkan Tuncel’den personele teşekkür

    Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, koronavirüs salgın sürecinde özveriyle mücadele eden ve bunun yanında rutin çalışmalarını gece- gündüz sürdüren temizlik personeli ile bir araya geldi. Büyük bir fedakârlıkla çalışan işçilere teşekkür etti. İstek, öneri ve beklentilerini dinledi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ankara'da tefeci operasyonu: 8 gözaltı

    Ankara'da tefeci operasyonu: 8 gözaltı

    Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

    Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

    Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

    Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

    Uygun’a bu kez ‘tehdit’ soruşturması

    Uygun’a bu kez ‘tehdit’ soruşturması

    Sıradaki Haber