Başkan Yılmaz’dan Burhaniye çıkarması

Başkan Ali Kemal Deveciler’le birlikte, Burhaniye’nin girişi olan E-87 bağlantı yolu, Kızıklı yolu ve Taylıeli Amfi Tiyatro Burhaniye arası bağlantı yolunda incelemeler yaptı. Daha sonra heyet, Öğretmenler Plajı Otoparkı ve sahil meydanıyla, İskele Mahallesi Kabaağaç Caddesi’nde değerlendirmelerde bulundu. Burhaniye’de üç yeni kavşak yapımıyla ilgili Başkan Yılmaz’a bilgiler aktaran Deveciler, Ören beyaz durak, Denetko ve eski kütüphane mevkiine döner kavşak yapılması yönünde taleplerini iletti. Burhaniye’nin Ören’den direkt İzmir asfaltına bağlantı yolu projesini de Yücel Yılmaz’a aktaran Deveciler, Altınyol Caddesi devamında yapılacak bir yol ve köprü projesiyle Ören’den doğrudan İzmir Çanakkale asfaltına bağlantı yapılacak alanı gösterdi. Altınyol Caddesi’nin alt kısmında kaldırım, otopark ve bisiklet yolu yapılmasıyla ilgili de projesini paylaşan Deveciler, Pelitköy sahilinde de çalışmalar yapacaklarını belirtti, “Burayı cazibe merkezi yapacağız” dedi.