Başkanlar, 500 gününü anlattı

Silüeti değişti



Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, düzenlediği basın toplantısı ile görevde geçen 500 gününü anlattı. CHP İl Başkanı Deniz Yücel, il yöneticileri, CHP Milletvekili Özcan Purcu, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve CHP Menemen İlçe Başkanı Turan Erdoğan’ın da katıldığı toplantıda Aksoy, yapılan çalışmalarla Menemen’in yeni bir silüete kavuştuğunu söyledi. İlk işlerinin Kasımpaşa Üstgeçidi’ni yeniden yapmak olduğunu ifade eden Başkan Aksoy, “Kadın Dayanışma ve Çocuk Evi Projemizi başlattık. Sevgi Yolu’nu yeniledik. Şiir Sokağı’nı, Uğur Mumcu Heykeli’ni, Açıkhava kütüphanesini de hizmete sunduk. Şiir Sokak artık Menemen’de bir marka haline geldi. Bizlerin yıllardır hayalini kurduğumuz bir şey vardı; o da üniversitenin Menemen’e gelmesiydi. Bakırçay Üniversitesi ile anlaşarak binamızın Ziraat ve Veterinerlik Fakültesi olarak hizmet etmesini sağladık” diye konuştu.



‘Dostlarla beraber’



İŞKUR ile işbirliğiyle ilçede 2 bin 274 kişiye istihdam sağladıklarını da belirten Başkan Aksoy, “Menemen’in Berlin Duvarı’nı yıktık ve isimlerine Musa Anter, Deniz Gezmiş isimlerini verdik. Menemen’in parklarına ve meydanlarına güvenlik sorunu yaşanmaması için kameralar gerçekleştirdik. Kubilay Gençlik Ofisini yaptık, açılışını yapacağız” dedi. “Belediyeler başarılı olursa ilk seçimlerde iktidarız” diyen Aksoy, “Bunu gördük ve burada ilçe örgütlerimizle, meclis üyelerimizle, il örgütümüzle bu bütünleşmeyi sağlıyoruz. Dostlarımızla beraber gelecek dönem iktidar dönemidir” mesajı da verdi.



‘İşimiz hizmet’



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, AK Parti ve MHP’ye Konak’ta görevde bulunduğu 500 günlük faaliyetlerini anlattı. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Avni Anıl Salonu’nda gerçekleşen sunumda Başkan Batur, detaylı görseller eşliğinde bir buçuk yıllık hizmetlerini ve pandemi çalışmalarını değerlendirdi.



Görevlerinin siyasi parti ayırmaksızın Konak’a ve Konak halkına en iyi şekilde hizmet etmek olduğunun altını çizen Başkan Batur, “Konak’ta yeni bir meclis anlayışı yaratıyoruz. Meclis üyesi arkadaşlarımız, partisi ne olursa olsun Konak’ın yararına olan çalışmaları en iyi şekilde destekliyor, çözüm önerileri veriyorlar. Hepimizin amacı Konak’ta yaşayan insanımıza en iyi şekilde hizmet etmek” dedi.



‘Eksikleri iletin’



Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, görevde bulunduğu 500 günde yapılan hizmetleri yine bir ilke imza atarak bu kez yol arkadaşları olan belediye personeline anlattı. Hizmet ve projelerini belediye personeliyle paylaşan ilk belediye başkanı olan Başkan Gümrükçü, “Bu bir reklam değil, hesap verme toplantısıdır” diyerek sözlerine başladı şöyle devam etti: “Personelden ricam gördükleri eksikleri bize bildirsinler. Bu çalışmalar sizin çok değerli katkılarınızla gerçekleşti. Personelimizin düşüncelerini bizimle paylaşmasını önemsiyoruz.”