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    HaberlerEge Haberleri Başkanlar liste başı!
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    09.06.2020 - 07:00 |

    Başkanlar liste başı!

    Ülkemiz genelinde 30 büyükşehir ve bunlara bağlı ilçelerde yapılan ankette Ege’den altı belediye başkanı yaptıkları hizmetlerle ilk 10’a girmeyi başardı

    Başkanlar liste başı!

    Piar Araştırma, belediye başkanlarıyla ilgili memnuniyet anketinin sonuçlarını açıkladı. Büyükşehir kategorisinde ilk 10’da yedi CHP’li, üç AK Partili isim yer aldı. Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş yüzde 73.2 oranla listenin birinci sırasına oturdu.
    Ege’den ise iki isim ilk 10’da yer buldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yüzde 63.2 ile üçüncü sırada, İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer ise sekizinci sırada yer aldı. Çerçioğlu’nun 31 Mart Yerel Seçimleri’nde aldığı yüzde 53.94’lük oranı aştığı, Soyer’in ise 31 Mart’ta aldığı yüzde 58.10’un altına düştüğü gözlendi.
    ‘En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları’ kategorisinde de ilk 10’a Ege’den dört ilçe girdi. Denizli’den Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan 70.5 oranında oyla ikinci oldu. Yüzde 67.3’le beşinci sırada yer alan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise İzmir’in en başarılı ilçe belediye başkanı oldu. Batur’a İzmir’den, yüzde 63.1 oy oranıyla dokuzuncu sıradaki Çiğli Belediye Başkanı Utku gümrükçü eşlik etti. Aydın’dan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Özcan ise yüzde 66.7 ile altıncı sıraya yerleşti.
    Anket, büyükşehir ve metropol ilçelerde, 18 yaş üzeri 65.704 katılımcı ile SMS link yönlendirmesi yöntemiyle, 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yapıldı.

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