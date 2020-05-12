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    HaberlerEge Haberleri Başkanlar, ulu çınarlara koştu
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    12.05.2020 - 07:00 |

    Başkanlar, ulu çınarlara koştu

    Sokağa çıkma izni olan 65 yaş ve üzeri vatandaşları, ekipler ve başkanlar yalnız bırakmadı. Anneler Günü’nü kutladı, çiçekler verdi, maske dağıttı

    Başkanlar, ulu çınarlara koştu

    Ege Bölgesi’ndeki belediye başkanları günler sonra sokağa çıkan yaşlıları yalnız bırakmadı. Ellerini öptü, Anneler Günü’nü kutladı. çiçek verdi ve maske dağıttı.
    Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, iki ay sonra ilk kez 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlarla bir araya geldi, pasta ve Anneler Günü’ne özel hazırlanan paketlerden hediye etti. Bu yıl Anneler Günü’nün çok özel şartlarda kutlandığını vurgulayan Başkan İduğ, “Zor şartlar altında da olsa büyüklerimizle bir arada olmak çok güzeldi” dedi.
    Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da, Anneler Günü nedeniyle, sokağa çıkma izni olan 65 yaş ve üzeri annelerin gününü kutladı, gül hediye etti. Doğan, dışarı çıkamayan balkonlarında olan anneleri de unutmadı. Başkan Doğan, “Bu yıl annelerimizin yanına gidemiyoruz, onlara sarılamıyoruz, onlarla kucaklaşamıyoruz. Ama onlara olan sevgimizi gerek sosyal medyada gerekse belediyemiz aracılığıyla iletebiliyoruz. Üzülmesinler Merkezefendili hemşerilerim, biz her anneye, her kapıya gitmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

    Çalkaya’dan hoş sohbet

    Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise, iki ay sonra ilk kez sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmadı. Parkları gezen Başkan Çalkaya, yaşlı vatandaşlarla sohbet etti, çiçek ve maske verdi. Sosyal mesafe kurallarına tam anlamıyla uyduğu gözlenen Balçovalı vatandaşlar, bir hafta sonra tekrar verilmesi beklenen sokağa çıkma iznine kadar evlerine çekildi.

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