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    HaberlerEge Haberleri Başkanlardan iki talep var
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    12.02.2020 - 07:00 |

    Başkanlardan iki talep var

    İzmir Başkanlar Kurulu, Alsancak Elektrik Fabrikası’nın Büyükşehir’e verilmesi gerektiğini belirtti, deprem bakanlığı kurulmasını önerdi

    Başkanlardan iki talep var

    Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı’nın (EGEV) yürüttüğü ve Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) ev sahipliğinde yapılan şubat ayı İzmir Başkanlar Kurulu toplantısında, geçen yıl nisan ayında Büyükşehir Belediyesi’nin ihalesini kazandığı ancak iptal kararıyla kaderi belirsizliğe sürüklenen Alsancak Elektrik Fabrikası masaya yatırıldı.

    İkinci Alsancak

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından çıkılan ihaleyi, 35 milyon lira bedelle Büyükşehir’in kazandığını ancak şartnameye uyulmadığı için ihalenin iptal edildiğini dile getiren EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam, “Kurulumuz, Alsancak Elektrik Fabrikası’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devrinin yapılması ve belirsizliğin ortadan kaldırılması konusunda çağrıda bulunuyor. İzmir Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nda da Büyükşehir’e devri konusunda bir komite oluşturuldu. İkinci Alsancak projesi kapsamında Elektrik Fabrikası, Havagazı Fabrikası ve Tekel Şarap Fabrikası’nın bir bütün şeklinde kültür, sanat, turizm ve gençlik merkezi olarak değerlendirilmesi çok önemli” diye konuştu.
    Toplatıda, yerel yönetimle merkezi hükümetin koordineli çalışıp kentin büyük ihtiyaç duyduğu ikinci çevreyolunun İzmir’e kazandırılması da istendi.

    İzmir’in malı

    İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi’nin şubat ayı ilk birleşimi, Alsancak’ta bulunan Tarihi Elektrik Fabrikası ihalesini kazandıkları halde devrinin yapılmadığını dile getiren Başkan Tunç Soyer, “Elektrik fabrikası İzmir’in malı, 35 milyon ödemeyi kabul etttik ama 10 aydır verilmiyor. Diyelim ki Büyükşehir Belediyesi’nin ihaleye girmesi uygun değil. Kamu yararıyla ilgili bir değerlendirme yapılır. Büyükşehir’in gireceği bir ihaleyi yaparsınız” diye konuştu.

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