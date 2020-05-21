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    HaberlerEge Haberleri Başkanların uyumuyla Ada kazanıyor
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    21.05.2020 - 00:05 |

    Başkanların uyumuyla Ada kazanıyor

    Aydın Büyükşehir ile Kuşadası belediyelerinin uyumlu çalışması, Kuşadası’na hizmlet olarak yansıyor.

    Başkanların uyumuyla Ada kazanıyor

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu belediyecikte ustası olarak gördüğünü belirtti, “Büyükşehir Belediye Başkanımız ile aramızda usta-çırak ilişkisi var. Kendisinden çok şey öğreniyorum” dedi. İlçe belediyesi olarak olanaklarının belirli olduğunu dile getiren Günel, “Ancak bizim arkamızda Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Özlem Çerçioğlu var. Ne zaman başımız sıkışsa kendisinden yardım talep ediyoruz. Sağ olsun, bize desteğini esirgemiyor” vurgusunu yaptı.

    ‘Eksikler gideriliyor’

    Türkmen Mahallesi’nde yıllardır yapılamayan alt ve üstyapı çalışmalarını kısa zamanda tamamladıklarını, bu yıl planlarda olmamasına karşın bölgeye doğalgazı da getirdiklerini kaydeden Kuşadası Belediye Başkanı Günel, “Kadınlar Denizi’nde kronik hal alan Sahil Yolu düzenlemesini yaptık. İlçemize yakışan bir görüntüye kavuştu. Altın Güvercin Festivali, ilçemizin tanıtımındaki en önemli etkinliklerin başında geliyordu. Bu uyum sayesinde 6 yıl aradan sonra Altın Güvercin’i de yapmayı başardık” diye konuştu. Günel, başkanlıktaki deneyimiyle Kuşadası’na önemli katkılarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na desteğinden dolayı teşekkür etti.

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