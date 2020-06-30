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    HaberlerEge Haberleri ‘Bay Şampiyon’ yuvada
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    30.06.2020 - 07:00 |

    ‘Bay Şampiyon’ yuvada

    Erkekler Hentbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor’da kariyerinde 10 lig ve 9 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunan Tolga Özbahar, 12 yıl sonra yuvaya döndü.

    ‘Bay Şampiyon’ yuvada

    Erkekler Hentbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor’da kariyerinde 10 lig ve 9 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunan Tolga Özbahar, 12 yıl sonra yuvaya döndü. İlk şampiyonluğunu 2007-2008 sezonunda İzmir’de yaşayan Tolga, transfer olduğu Beşiktaş’ta 12 sezonda 9 lig, 9 Türkiye Kupası kaldırdı. 145 kez ay yıldızlı formayı giyen 36 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda tekrar İzmir BŞB’de boy gösterecek. İlk şampiyonluk kupasıyla poz veren milli hentbolcu, “İzmir’e döndüğüm için çok mutluyum” dedi.

    Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
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