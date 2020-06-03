‘Bayındır Caddesi ilçemize yakıştı’

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve yeni görünümüne kavuşan Bayındır Caddesi’ni gezdi. Vatandaşlarla sohbet eden Tuncel, yapılan yol çalışması için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Caddenin Söke’ye yakıştığını belirten Tuncel, “Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla bütün cadde ve sokaklarımız farklı bir görünüme bürünecek” dedi.