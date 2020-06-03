03.06.2020 - 07:00 |
‘Bayındır Caddesi ilçemize yakıştı’
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve yeni görünümüne kavuşan Bayındır Caddesi’ni gezdi.
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve yeni görünümüne kavuşan Bayındır Caddesi’ni gezdi. Vatandaşlarla sohbet eden Tuncel, yapılan yol çalışması için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Caddenin Söke’ye yakıştığını belirten Tuncel, “Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla bütün cadde ve sokaklarımız farklı bir görünüme bürünecek” dedi.
Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.