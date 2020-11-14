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    HaberlerEge Haberleri Bayraklı, el verip gönül alıyor
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    14.11.2020 - 07:00 |

    Bayraklı, el verip gönül alıyor

    ‘Biz büyük bir aileyiz, Biz Bayraklıyız’ diyerek, yaraların sarıldığı Bayraklı’da, ev eşyası ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik ‘El Ver Gönül Al’ kampanyası başladı.

    Bayraklı, el verip gönül alıyor

    ‘Biz büyük bir aileyiz, Biz Bayraklıyız’ diyerek, yaraların sarıldığı Bayraklı’da, ev eşyası ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik ‘El Ver Gönül Al’ kampanyası başladı. İnternet üzerinden (elvergonulal.bayrakli.bel.tr) başvuruda bulunacak olan vatandaşlar, ev eşyası desteğinde veya ihtiyaç talebinde bulunabilecek. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Yaralarımızı birlikte saracağız. Tüm hayırsever vatandaşlarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz” dedi.
    20 aileye katkı 1 yıl kira desteği
    AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, dernek olarak 20 aileye 1 yıl boyunca kira desteğinde bulunacaklarını açıkladı. Başkan Sandal, sanatçıya duyarlılıklarından ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Levent’e desteğinden dolayı teşekkür eden Başkan Sandal, depremden etkilenen vatandaşlar adına minnettar olduğunu ifade etti. Deprem bölgesinde 500’ün üzerinde Ahbap Derneği üyesinin görev yaptığını belirten Levent, “Burası, AFAD ile koordineli çalıştığımız üçüncü afet oluyor. Çocuklarımız canla başla çalışıyorlar. Sadece gelen yardımların istiflenmesi değil, depo sorumluluğunu da aldık” diye konuştu.

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